У нас з російським президентом різні погляди про контроль кордону – Зеленський
10.12.2019 09:54
10 декабря
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Володимир Зеленський та Володимир Путін розповіли, як вони бачать забезпечення контролю над державним кордоном українською стороною. За словами президента України, лише у випадку забезпечення безпеки можна вирішити політичні питання. Путін говорив про необхідність «прямого діалогу між сторонами конфлікту», виходячи з позиції Росії, ніби вона такою стороною не є. Він не згадував про необхідність для Росії виконувати зобов’язання за мінськими домовленостями. Офіційно Москва повторять, ніби ніяких зобов’язань і не має.