10 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: "Ласковый" декабрь: во вторник максимально прогреет до +13° • Киев “открывает сезон” новогодне-рождественских развлечений • В Испании установили самую дорогую елку в мире • В Турции ввели налог для туристов • "Укроборонпром" занял 71 строчку в мировом рейтинге торговцев оружием • Массовые забастовки парализовали Францию • Нетаньяху намерен добиваться от США признания аннексии Иорданской долинывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Путин, переговоры, Донбасс, нормандская четверка, Зеленский. 10 декабря 84Путин, переговоры, Донбасс, нормандская четверка, Зеленский. Країни-учасниці «нормандських» переговорів будуть сприяти взаємному звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх», заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив на спільній пресконференції за результатами зустрічі в «нормандському» форматі. Фоторепортажи Популярные теги зима, самолеты, фотоконкурсы, учения, живопись, джаз, Львов, ВМС, фотография, вера, тест-драйв, полиция, парады, фотографы, Шахтер, история, церковь, туризм, архитектура, солдат, Нацгвардия, авиация, беспорядки, мир, цирк, футбол, #Євромайдан, США, Динамо, женщины, экология, милиция, бизнес, аннексия Крыма, природа, оккупация, война, соревнования, путешествия, культура, Одесса, Киев, пейзажи, Карпаты, акции, традиции, автомобили, выставки, Александр Зубко, протесты, суд, знаменитости, портрет, стихийные бедствия, ЗСУ, праздники, транспорт, военная техника, депутаты, марш, политики, животные, концерты, НАТО, корабли, уикенд, Донбасс, мода, технологии, искусство, Россия, Порошенко, Майдан, Путин, дизайн, спорт, музыка, Саакашвили, ВСУ, фотопроект, кошки, досуг, заводы, митинги, фотоподборки, Львів, Сергей Смоленцев, Дмитрий Дятлов, город, юмор, АТО, катастрофы, дети, люди, политика, выборы, Верховная Рада, фестивали, столкновения, общество Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис зима, самолеты, фотоконкурсы, учения, живопись, джаз, Львов, ВМС, фотография, вера, тест-драйв, полиция, парады, фотографы, Шахтер, история, церковь, туризм, архитектура, солдат, Нацгвардия, авиация, беспорядки, мир, цирк, футбол, #Євромайдан, США, Динамо, женщины, экология, милиция, бизнес, аннексия Крыма, природа, оккупация, война, соревнования, путешествия, культура, Одесса, Киев, пейзажи, Карпаты, акции, традиции, автомобили, выставки, Александр Зубко, протесты, суд, знаменитости, портрет, стихийные бедствия, ЗСУ, праздники, транспорт, военная техника, депутаты, марш, политики, животные, концерты, НАТО, корабли, уикенд, Донбасс, мода, технологии, искусство, Россия, Порошенко, Майдан, Путин, дизайн, спорт, музыка, Саакашвили, ВСУ, фотопроект, кошки, досуг, заводы, митинги, фотоподборки, Львів, Сергей Смоленцев, Дмитрий Дятлов, город, юмор, АТО, катастрофы, дети, люди, политика, выборы, Верховная Рада, фестивали, столкновения, обществоВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Країни-учасниці «нормандських» переговорів будуть сприяти взаємному звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх», заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив на спільній пресконференції за результатами зустрічі в «нормандському» форматі. 10.12.2019



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