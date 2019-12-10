10 декабря

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Країни-учасниці «нормандських» переговорів будуть сприяти взаємному звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх», заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив на спільній пресконференції за результатами зустрічі в «нормандському» форматі.