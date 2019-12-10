Об этом заявил на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время рассмотрения резолюции о милитаризации Крыма, сообщает корреспондент Укринформа.

"Оккупационное государство принимает меры по нуклеаризации в Крыму, в частности, путем размещения носителей и других средств, способных доставлять ядерное оружие, а также активного развития ядерной инфраструктуры на полуострове", - отметил он.

Ельченко напомнил, что с тех пор как Российская Федерация оккупировала Крым, "происходит непрерывная милитаризация Крымского полуострова". Речь идет о переброске на территорию Украины систем вооружения, в том числе боевых самолетов и ракет, способных переносить ядерное оружие, боеприпасы и военнослужащих.

По словам Ельченко, оккупация и последующая милитаризация Крыма дали России возможность распространить зону использования военных кораблей и самолетов на весь Средиземноморский регион.

Российская Федерация также активно милитаризует Азовское море за счет увеличения количества военных кораблей и размещения их по всему морю, сказал представитель Украины при ООН.

Дальнейшей милитаризации Крыма способствует незаконное строительство моста через Керченский пролив. Дополнительные военные силы добавляются под предлогом охраны моста и его инфраструктуры.

Ельченко напомнил о захвате Россией трех украинских судов, которые были возвращены в непригодном состоянии, без оружия, документов и части оборудования".

Как сообщал Укринформ, 9 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

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