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|Сегодня прекращает свое существование сайт Миротворец
|10.12.2019 12:20
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Во вторник, 10 декабря, прекратит существования сайт Миротворец. Раздел Чистилище будет доступен только некоторым категориям пользователей.
Об этом сообщается на сайте.
“Сегодня, 10 декабря 2019 года, в 18.00 на восторг чудовищам от медиабл...дства, боевикам и российским наемникам, а также по велению некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы “Миротворца“, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала“ - говорится в сообщении.
Раздел Чистилище останется доступным отдельным категориям пользователей в формате закрытого доступа.