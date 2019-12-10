Сервера будут отключены во вторник, 10 декабря, в 18:00. Во вторник, 10 декабря, прекратит существования сайт Миротворец. Раздел Чистилище будет доступен только некоторым категориям пользователей. Об этом сообщается на сайте. “Сегодня, 10 декабря 2019 года, в 18.00 на восторг чудовищам от медиабл...дства, боевикам и российским наемникам, а также по велению некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы “Миротворца“, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала“ - говорится в сообщении. Раздел Чистилище останется доступным отдельным категориям пользователей в формате закрытого доступа.



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