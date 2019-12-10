Так охарактеризовало результаты "нормандской встречи" в понедельник влиятельное издание Financial Times.

"Россия и Украина договорились об очередном прекращении огня в войне между поддерживаемыми Москвой сепаратистами и правительством из Киева на востоке Украины. Впрочем они остаются глубоко разделенными в вопросах, как разрешить конфликт, описанный президентом Франции Эммануэлем Макроном как "открытая рана в сердце европейского континента", - отмечает издание.

Четыре лидера согласились на ряд немедленных шагов относительно "стабилизации ситуации в зоне конфликта", пишет газета. В том числе, речь идет о прекращении огня до конца года, плане разминирования, обмене пленными, а также отводе войск на трех дополнительных участках до марта 2020 года. Тем не менее, остаются серьезные разногласия относительно политического пакета вопросов.

"Путин и Зеленский полностью разошлись относительно долгосрочного политического решения", - отмечается в публикации. Украинцы требовали полного контроля над границей перед региональными выборами и вывод всех иностранных сил. Россия же настаивает на определении этого пункта в Минских договоренностях.

Издание также процитировало бывшего премьер-министра Швеции, ныне сопредседателя Европейского совета по международным отношениям Карла Бильдта, который назвал встречу во Франции "тестом" для Москвы.

"Сегодняшняя встреча президента Украины Зеленского и президента Путина в Париже покажет, существует ли настоящая воля Москвы урегулировать конфликт с Украиной. Президент Франции Макрон говорил о новых отношениях с Россией, но это действительно тест", - отметил Бильдт.

При этом в публикации отмечается, что для продвижения в "изменчивом контексте" урегулирования на востоке Украины необходимо, чтобы усилия прилагались с российской стороны.

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