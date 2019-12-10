Самопровозглашенная “Донецкая народная республика“ готова к обмену пленными с украинской стороной по формуле “всех согласованных на всех согласованных“.

Об этом заявила так называемый “омбудсмен“ оккупантов Дарья Морозова, сообщают подконтрольные “ДНР“ СМИ.

По словам Морозовой, украинская сторона якобы подтвердила готовность передать 88 человек.

“Мы подтвердили украинской стороне 53 человека“, - сообщила она.

Таким образом, обмен с подконтрольной России “ДНР“ может пройти по формуле “53 на 88“. Сколько человек может вернуться домой из так называемой “ЛНР“, пока не сообщалось.

Напомним, на вчерашней нормандской встрече президент Украины Владимир Зеленский договорился с российским президентом Владимиром Путиным об обмене “всех на всех“ до 31 декабря.

По его словам, в рамках первого этапа обмена 72 человека могут вернуться из плена.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира