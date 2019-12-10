Зозибини Тунци: Мисс Вселенная-2019 RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В "ДНР" сообщили, сколько пленных готовы передать Украине • Названы города мира, где туристов больше, чем местных жителей • В очереди на жилье - 47 тысяч военных • Туристы в Африке остались без водопада Виктория • Сегодня прекращает свое существование сайт Миротворец • Новый саммит "нормандской четверки" состоится через 4 месяца в Берлине • "Нормандская встреча" не сблизила позиций сторон - FTвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: красота, женщины, ЮАР, модели, Мисс Вселенная. Зозибини Тунци: Мисс Вселенная-2019 103красота, женщины, ЮАР, модели, Мисс Вселенная. Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная»-2019 Зозибини Тунци из ЮАР показала как выглядит ее лицо без макияжа и фотошопа.

Зози стала первой коротко стриженной и только второй чернокожей победительницей в истории конкурса: первой чернокожей «Мисс Вселенная» была Лейла Лопес из Анголы в 2011 году, когда Украина заняла второе место.

Тунци является адвокатом естественной красоты и мотивирует женщин любить себя такими, какими они есть. «Я выросла в мире, где такие женщины, как я — с такими волосами и таким цветом кожи — никогда не могли бы считаться красивыми. Я думаю, что это должно прекратиться сейчас», — сказала Тунци в своем победном выступлении на сцене «Мисс Вселенная».

26-летняя Зозибини Тунци получила титул «Мисс Вселенная»-2019 в ночь на 9 декабря в Атланте. Зози — модель и активистка, а также дипломированный специалист по связям с общественностью. Ее рост — 178 см. Фоторепортажи Популярные теги досуг, соревнования, #Євромайдан, уикенд, заводы, фотографы, джаз, Львів, политики, США, Карпаты, тест-драйв, авиация, экология, Путин, знаменитости, мода, Майдан, общество, живопись, парады, искусство, выставки, люди, Верховная Рада, традиции, война, самолеты, военная техника, фотоконкурсы, бизнес, путешествия, Киев, природа, ЗСУ, стихийные бедствия, дети, политика, суд, аннексия Крыма, Динамо, катастрофы, ВСУ, женщины, цирк, фестивали, юмор, Львов, автомобили, акции, транспорт, ВМС, Россия, беспорядки, культура, Шахтер, туризм, солдат, технологии, Порошенко, Александр Зубко, милиция, архитектура, фотография, спорт, пейзажи, Донбасс, кошки, церковь, оккупация, музыка, дизайн, Сергей Смоленцев, НАТО, город, выборы, праздники, Дмитрий Дятлов, корабли, полиция, концерты, АТО, животные, Саакашвили, столкновения, портрет, депутаты, зима, фотопроект, фотоподборки, Нацгвардия, история, митинги, учения, протесты, Одесса, вера, марш, мир, футбол Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис досуг, соревнования, #Євромайдан, уикенд, заводы, фотографы, джаз, Львів, политики, США, Карпаты, тест-драйв, авиация, экология, Путин, знаменитости, мода, Майдан, общество, живопись, парады, искусство, выставки, люди, Верховная Рада, традиции, война, самолеты, военная техника, фотоконкурсы, бизнес, путешествия, Киев, природа, ЗСУ, стихийные бедствия, дети, политика, суд, аннексия Крыма, Динамо, катастрофы, ВСУ, женщины, цирк, фестивали, юмор, Львов, автомобили, акции, транспорт, ВМС, Россия, беспорядки, культура, Шахтер, туризм, солдат, технологии, Порошенко, Александр Зубко, милиция, архитектура, фотография, спорт, пейзажи, Донбасс, кошки, церковь, оккупация, музыка, дизайн, Сергей Смоленцев, НАТО, город, выборы, праздники, Дмитрий Дятлов, корабли, полиция, концерты, АТО, животные, Саакашвили, столкновения, портрет, депутаты, зима, фотопроект, фотоподборки, Нацгвардия, история, митинги, учения, протесты, Одесса, вера, марш, мир, футболВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи karavan.ua ЮАР 10.12.2019



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