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Закрытие Миротворца: серверы остановят всего на два часа
10.12.2019 15:25
Закрытие сайта оказалось шуточным.

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Скандальный сайт Миротворец, который публикует личные данные лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, вдруг заявил об закрытии всех своих серверов и всех его зеркал.

Между тем, паника оказалась ложной. Новость о закрытии Миротворца стала резонансной.

Пользователи сети начали комментировать нашумевший пост Центра Миротворец о закрытии.

«Надеюсь, это временно», - написал пользователь Леонид Прилуцкий.

На этот комментарий отреагировали администраторы страницы.

«На два часа», - написали они.

Тем самым Миротворец опроверг информацию о своем закрытии.

Напомним, ранее в СМИ попала информация, что сегодня прекращает свое существование сайт Миротворец. Сервера будут отключены во вторник, 10 декабря, в 18:00.

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