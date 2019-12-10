10 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Закрытие Миротворца: серверы остановят только на два часа • В "ДНР" сообщили, сколько пленных готовы передать Украине • Названы города мира, где туристов больше, чем местных жителей • В очереди на жилье - 47 тысяч военных • Туристы в Африке остались без водопада Виктория • Сегодня прекращает свое существование сайт Миротворец • Новый саммит "нормандской четверки" состоится через 4 месяца в Берлиневсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: война, Донецк, супермаркеты. 10 декабря война, Донецк, супермаркеты. Донецкий видеоблогер показалал на канале в YouTube "Дневник толстяка" свою прогулку к бывшему гипермаркету METRO: "Сегодня я покажу Вам супермаркет METRO, который попал в зону боевых действий с приходом войны в Донецк. Как известно боевые действия в Донецке начались со штурма аэропорта. Так вот этот супермаркет находился буквально в 500 метрах от аэропорта... Что от него осталось смотрите сами". Фоторепортажи Популярные теги Карпаты, соревнования, бизнес, Дмитрий Дятлов, выставки, традиции, юмор, оккупация, общество, НАТО, Динамо, музыка, фотоподборки, праздники, Майдан, спорт, знаменитости, история, фотографы, Сергей Смоленцев, Саакашвили, город, фотоконкурсы, ЗСУ, Нацгвардия, транспорт, протесты, Львов, парады, технологии, столкновения, аннексия Крыма, акции, полиция, политики, Александр Зубко, туризм, архитектура, Киев, Одесса, ВСУ, война, зима, вера, самолеты, фестивали, концерты, заводы, люди, ВМС, тест-драйв, путешествия, Шахтер, стихийные бедствия, корабли, беспорядки, политика, культура, женщины, катастрофы, досуг, церковь, пейзажи, природа, джаз, митинги, суд, футбол, портрет, мир, марш, #Євромайдан, цирк, авиация, Порошенко, Путин, дизайн, дети, выборы, фотография, уикенд, кошки, Россия, мода, Донбасс, экология, животные, США, депутаты, милиция, АТО, военная техника, фотопроект, Львів, живопись, искусство, солдат, автомобили, Верховная Рада, учения Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Карпаты, соревнования, бизнес, Дмитрий Дятлов, выставки, традиции, юмор, оккупация, общество, НАТО, Динамо, музыка, фотоподборки, праздники, Майдан, спорт, знаменитости, история, фотографы, Сергей Смоленцев, Саакашвили, город, фотоконкурсы, ЗСУ, Нацгвардия, транспорт, протесты, Львов, парады, технологии, столкновения, аннексия Крыма, акции, полиция, политики, Александр Зубко, туризм, архитектура, Киев, Одесса, ВСУ, война, зима, вера, самолеты, фестивали, концерты, заводы, люди, ВМС, тест-драйв, путешествия, Шахтер, стихийные бедствия, корабли, беспорядки, политика, культура, женщины, катастрофы, досуг, церковь, пейзажи, природа, джаз, митинги, суд, футбол, портрет, мир, марш, #Євромайдан, цирк, авиация, Порошенко, Путин, дизайн, дети, выборы, фотография, уикенд, кошки, Россия, мода, Донбасс, экология, животные, США, депутаты, милиция, АТО, военная техника, фотопроект, Львів, живопись, искусство, солдат, автомобили, Верховная Рада, ученияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Донецкий видеоблогер показалал на канале в YouTube "Дневник толстяка" свою прогулку к бывшему гипермаркету METRO: "Сегодня я покажу Вам супермаркет METRO, который попал в зону боевых действий с приходом войны в Донецк. Как известно боевые действия в Донецке начались со штурма аэропорта. Так вот этот супермаркет находился буквально в 500 метрах от аэропорта... Что от него осталось смотрите сами". 10.12.2019



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