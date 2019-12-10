Об этом говорится в отчете Государственного департамента США.

Согласно данным американского ведомства, уровень отказов для украинцев составляет 45,06%.

Такой уровень является высоким по сравнению с отказами для граждан стран-соседей Украины. Так, для поляков этот уровень отказов составляет - 2,76%, белорусов - 21,93%, словаков - 11,99%, румын - 9,11%, а для граждан РФ - 15,19%.

Как известно, B1/B2 - это американская виза, которая выдается в одном из дипломатических представительств США иностранным гражданам, которые отправляются в США на временное присутствие по делам бизнеса (B1), отдыха либо лечения (B2).

Сама виза не гарантирует въезда в страну, а разрешает её владельцу прибыть в пункт пересечения границы США и обратиться за разрешением на въезд. Инспектор иммиграционной службы в пункте пересечения границы определяет, может ли хозяин визы въехать в Соединенные Штаты и срок пребывания иностранного гражданина в стране.

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