Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В частности, по его словам, главы государств на полях саммита провели краткую встречу тет-а-тет, без переводчиков.

"Они остались один на один, это было краткое общение, потому что уже далее туда (в кабинет, где сидели Путин и Зеленский - ред.) президент Макрон вошел и пригласил на продолжение нормандского формата", - сказал представитель Кремля.

Помимо этого в Париже у Путина и Зеленского во время их первого знакомства была "достаточно конструктивная беседа".

"Это было деловое, прагматичное общение, довольно открытое, где стороны прямо заявляли о своих позициях, о несогласии друг с другом по целому ряду вопросов", - сказал Песков, отметив, что данная встреча стала хорошим продолжением общения лидеров двух стран по телефону.

"Мы надеемся,… что это станет хорошим началом для конструктивного общения во имя решения тех сложных проблем, которые сейчас стоят между Москвой и Киевом как в плане двустороннего сотрудничества для начала, так и для урегулирования на юго-востоке (Украины - ред.)", - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что о большем говорить рано, так как многое зависит от выполнения странами своих обязательств. "Вы знаете, что Путин всегда отвечает за свои слова и делает то, о чем он говорит. В свою очередь, конечно, он высоко ценит подобный подход со стороны своих собеседников", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

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