Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался утром во вторник в мюнхенской клинике Гроссхадерн.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash 10 декабря.

"Экс-мэр прилетел в Германию из Москвы вчера. Вместе с Еленой Батуриной (женой – ред.) – на плановую операцию по чистке сосудов.Но во время процедуры произошла аллергическая реакция. Лужков скончался прямо на операционном столе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тело Юрия Лужкова доставят в Россию к завтрашнему вечеру. Такие сроки поставила семья экс-мэра перед похоронным агентством, которое занимается транспортировкой тела и организацией прощания. Глава данного агентства прямо сейчас вылетает из Шереметьево в Мюнхен – для сопровождения тела и контроля за транспортировкой.

"Тело Юрия Лужкова отправят в последний путь рейсом Аэрофлота. Вдова экс-мэра отказалась от транспортировки частным спецбортом. Сейчас семья умершего собирает и переводит на немецкий язык все необходимые документы – их нужно предоставить ЗАГСу Мюнхена. Только после этого они получат дозволение на транспортировку", – пишет Mash.

Также указано, что место похорон Юрия Лужкова пока не определили.

Кто такой Юрий Лужков?

Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010. Российские власти высоко отметили деятельность Лужкова, вручив ему в 2016 году орден За заслуги перед отечеством.





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