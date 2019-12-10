Стали известны претенденты на звание Человек года -2019 по версии Time. Среди них, например, Марк Цукерберг и Дональд Трамп Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание Человек года-2019. Среди претендентов – политики, спортсмены, бизнесмены, активисты, пишет The Hill. Так, обладателем этого титула могут стать спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, основатель Facebook Марк Цукерберг, президент США Дональд Трамп, американская футболистка Меган Рапино, председатель КНР Си Цзиньпин, школьница-экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Также в число претендентов на высокое звание вошел неизвестный офицер ЦРУ, который сообщил о содержании телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося в июле. Имя победителя читатели узнают из декабрьского номера Time. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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