До Нового года остались считанные дни. Украины начинают активную подготовку к новогодним и рождественским праздникам. Но в этом году придется потратить больше денег, чем в прошлом, чтобы накрыть праздничный стол.

Об это сообщает ТСН.

Эксперты украинского дискуссионного клуба посчитали, что новогодний стол подорожает на 10%. Украинцам придется потратить около 1500 гривен, чтобы накрыть стол из нескольких блюд и с алкоголем для 4 человек.

Больше всех придется потратить любителям сладостей и алкоголя — именно они подорожали больше только.

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