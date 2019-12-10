Во вторник, 10 декабря, состоялся брифинг уполномоченной Рады по языку Татьяны Монаховой на котором она заявила, что "закон о тотальной украинизации" нужно не пересматривать, а выполнять.

Об этом сообщает "Страна".

"На сегодня я не буду инициировать переписывание закона или откладывание его имплементации ни в коем случае", - заявила чиновница.

Языковой омбудсмен Монахова отметила, что закон нужно не пересматривать, а выполнять. Чем она и займётся на своём посту.

Как сообщалось, 27 ноября на заседании Кабинет министров Украины назначил уполномоченным по защите государственного языка Татьяну Монахову.

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