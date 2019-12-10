WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах. Сервис обмена сообщениями отключится после 31 декабря 2019 года. Мессенджер WhatsApp прекратит работать у пользователей ОС Windows Phone и устаревших версий Android и iOS. Произойдет это с 31 декабря текущего года, пишет Daily Mail. На ОС старше Android 2.3.7 и iOS 8 поддержка прекратится 1 февраля 2020 года. Пользователи не смогут создавать новые учетные записи, испытывать существующие переписки. Это затронет миллионы пользователей. Мессенджер будет доступен на ОС, начиная от Android 4.0.3 и iOS 9. Разработчики WhatsApp пояснили, что такие ограничения связаны "с невозможностью будущего расширения возможностей приложения".



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