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WhatsApp с 31 декабря перестанет работать на миллионах устройств
10.12.2019 21:54
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах. Сервис обмена сообщениями отключится после 31 декабря 2019 года.

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Мессенджер WhatsApp прекратит работать у пользователей ОС Windows Phone и устаревших версий Android и iOS.

Произойдет это с 31 декабря текущего года, пишет Daily Mail.

На ОС старше Android 2.3.7 и iOS 8 поддержка прекратится 1 февраля 2020 года.

Пользователи не смогут создавать новые учетные записи, испытывать существующие переписки. Это затронет миллионы пользователей.

Мессенджер будет доступен на ОС, начиная от Android 4.0.3 и iOS 9. Разработчики WhatsApp пояснили, что такие ограничения связаны "с невозможностью будущего расширения возможностей приложения".

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