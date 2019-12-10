Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание “Мать-героиня“ сразу 847 украинским женщинам.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указом № 893 “О присвоении почетного звания “Мать-героиня“ гарант украинской Конституции отметил многодетных матерей, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создав надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

Больше только награжденных оказалось в Ровенской (129 женщин) и Волынской (116 человек) областях. Также большое количество матерей-героинь было отмечено в Одесской (59), Львовской (56), Закарпатской (52), Ивано-Франковской (45) и Черновицкой (44) областях.

В других регионах количество многодетных матерей оказалось менее впечатляющим: 33 – в Днепропетровской области, 32 – Винницкой, по 31 – в Киевской и Хмельницкой, по 28 – в Донецкой и Тернопольской, 27 – Черкасской, 26 – Житомирской, 21 – Харьковской, 17 – Полтавской, 15 – Черниговской, по 14 – в Запорожской и Николаевской, 13 – Херсонской, 8 – Сумской, 5 – Луганской, 2 – Кировоградской области и 1 – в городе Киеве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира