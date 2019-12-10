На какую работу устроиться, сколько ждать в очереди и каковы вообще шансы? В новостях «Сегодня» на телеканале «Украина» собрали ТОП-5 рабочих мест, где можно решить квартирный вопрос.

На первом месте ТОПа -служебные квартиры сотрудникам СБУ, прокуратуры и полиции. Ведомства заселяют туда работников, не имеющих жилья по месту работы.

Однако ловкачи нередко приватизируют такие "квадраты". Более того, чиновники умудряются присвоить по несколько квартир. Бывший заместитель Минрегионстроя Лев Парцхаладзе, кстати, считает эту систему неэффективной, потому что из-за нее молодым специалистам не хватает ведомственного жилья.

Рассчитывать на бесплатное жилье могут и народные депутаты. Им государство на протяжении всей каденции финансирует аренду квартир или гостиничных номеров, если у народных избранников нет собственного жилья в столице. В прошлом году из бюджета на это выделили более 40 млн грн. При этом парламентарии регулярно попадут в скандалы с компенсациями. К примеру, первый вице-спикер Совета Руслан Стефанчук получил государственные средства на аренду жилья, которое снимал у тещи. После обнародования информации депутат деньги все-таки вернул.

Есть шанс получить жилье и у молодежи. Правда, не бесплатно, а в кредит с частичной компенсацией. Льготные кредиты предоставляют в Фонде содействия молодежному жилищному строительству. Здесь уже выстроилась длинная очередь. Корреспондентка в ней – 293-я. Большинство претендентов – переселенцы и участники АТО, ведь правительство утвердило порядок выдачи им льготных кредитов. Можно ли на что-то рассчитывать, если не относитесь к этим категориям граждан?

"Для киевлян кредит 70/30% – это помощь. 70% – ваш собственный вклад. Когда до вас дошла очередь, вас вызвали, вы подписали договор и сразу внесли 70%", – рассказывают в фонде.

Но в очереди только по этой программе – более 5500 человек. В то время, как в год государство выделяло деньги только на 25-30 квартир. Поэтому в теории, стоять можно и 200 лет.

Еще один вариант – льготные займы. Кредиты по ним предоставляются по учетной ставке НБУ 15,5%, которая в ближайшее время должна сократиться. Кредит выдается на 20% лет. Первый взнос – 10%. Однако, и для попадания в эту программу придется стоять десятилетиями.

И замыкают наш ТОП квартирных возможностей должности архитекторов и руководителей в частных строительных компаниях. Чтобы привлечь ведущих специалистов рынка, владельцы часто дают им квартиры в качестве бонуса .

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