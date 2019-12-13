13 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Ушел из жизни замечательный украинский конструктор космических ракет • Чтобы достроить Шулявский мост решили снести часть бывшего завода "Большевик" • В Киеве появится сквер Павла Шеремета • Минздрав готовит модель страхования: за кого будет платить государство • В РФ выступили категорически против изменений в Минских соглашениях • ТОП-5 беспроигрышных первых блюд: классические рецепты • Авария Ми-28 в России: Пилоты причастны к атаке на украинские корабли в 2018 все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: МВД, убийство, задержания, Шеремет, Антоненко. 13 декабря 24МВД, убийство, задержания, Шеремет, Антоненко. Поліція затримала та оголосила підозру фігурантам справи вбитого журналіста Павла Шеремета. Ними стали п'ятеро відомих у військових колах людей: музикант та військовий Андрій Riffmaster Антоненко, волонтерка Юлія Кузьменко, медсестра 25 парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь та подружжя Інни та Владислава Грищенків (позивні — Пума та Буча), раніше засуджених за іншою справою. Що відомо про підозрюваних та які ролі, за версією слідства, вони виконували у вбивстві журналіста Павла Шеремета у 2016 році Фоторепортажи Популярные теги туризм, выборы, соревнования, церковь, пейзажи, суд, традиции, парады, война, юмор, депутаты, заводы, животные, фестивали, политики, знаменитости, фотоподборки, бизнес, Путин, природа, ВСУ, праздники, протесты, цирк, портрет, путешествия, столкновения, технологии, вера, дети, оккупация, дизайн, фотографы, #Євромайдан, Одесса, архитектура, полиция, спорт, митинги, АТО, Россия, уикенд, аннексия Крыма, солдат, джаз, самолеты, беспорядки, зима, Львов, город, Карпаты, милиция, автомобили, Сергей Смоленцев, общество, женщины, акции, ЗСУ, корабли, ВМС, фотоконкурсы, экология, культура, транспорт, мир, учения, Александр Зубко, катастрофы, военная техника, фотография, выставки, Нацгвардия, музыка, авиация, Львів, Майдан, Динамо, искусство, США, Порошенко, Верховная Рада, НАТО, стихийные бедствия, марш, Киев, Дмитрий Дятлов, концерты, Донбасс, кошки, люди, футбол, мода, Шахтер, политика, досуг, живопись, Саакашвили, история, фотопроект, тест-драйв Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис туризм, выборы, соревнования, церковь, пейзажи, суд, традиции, парады, война, юмор, депутаты, заводы, животные, фестивали, политики, знаменитости, фотоподборки, бизнес, Путин, природа, ВСУ, праздники, протесты, цирк, портрет, путешествия, столкновения, технологии, вера, дети, оккупация, дизайн, фотографы, #Євромайдан, Одесса, архитектура, полиция, спорт, митинги, АТО, Россия, уикенд, аннексия Крыма, солдат, джаз, самолеты, беспорядки, зима, Львов, город, Карпаты, милиция, автомобили, Сергей Смоленцев, общество, женщины, акции, ЗСУ, корабли, ВМС, фотоконкурсы, экология, культура, транспорт, мир, учения, Александр Зубко, катастрофы, военная техника, фотография, выставки, Нацгвардия, музыка, авиация, Львів, Майдан, Динамо, искусство, США, Порошенко, Верховная Рада, НАТО, стихийные бедствия, марш, Киев, Дмитрий Дятлов, концерты, Донбасс, кошки, люди, футбол, мода, Шахтер, политика, досуг, живопись, Саакашвили, история, фотопроект, тест-драйвВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Поліція затримала та оголосила підозру фігурантам справи вбитого журналіста Павла Шеремета. Ними стали п'ятеро відомих у військових колах людей: музикант та військовий Андрій Riffmaster Антоненко, волонтерка Юлія Кузьменко, медсестра 25 парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь та подружжя Інни та Владислава Грищенків (позивні — Пума та Буча), раніше засуджених за іншою справою. Що відомо про підозрюваних та які ролі, за версією слідства, вони виконували у вбивстві журналіста Павла Шеремета у 2016 році 13.12.2019



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