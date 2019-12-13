13 декабря

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Поліція затримала та оголосила підозру фігурантам справи вбитого журналіста Павла Шеремета. Ними стали п'ятеро відомих у військових колах людей: музикант та військовий Андрій Riffmaster Антоненко, волонтерка Юлія Кузьменко, медсестра 25 парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь та подружжя Інни та Владислава Грищенків (позивні — Пума та Буча), раніше засуджених за іншою справою. Що відомо про підозрюваних та які ролі, за версією слідства, вони виконували у вбивстві журналіста Павла Шеремета у 2016 році