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Нові фігуранти у справі Шеремета — хто ці люди?
13.12.2019 11:02
13 декабря RSS PDA Mobile Facebook
 
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    13.12.2019 24 Метки:  МВД, убийство, задержания, Шеремет, Антоненко.

    13 декабря

    Поліція затримала та оголосила підозру фігурантам справи вбитого журналіста Павла Шеремета. Ними стали п'ятеро відомих у військових колах людей: музикант та військовий Андрій Riffmaster Антоненко, волонтерка Юлія Кузьменко, медсестра 25 парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь та подружжя Інни та Владислава Грищенків (позивні — Пума та Буча), раніше засуджених за іншою справою. Що відомо про підозрюваних та які ролі, за версією слідства, вони виконували у вбивстві журналіста Павла Шеремета у 2016 році

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