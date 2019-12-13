Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, лишь днем ​​в южной части и на Закарпатье небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. В Украине, кроме западных областей, ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в западных областях и Приазовье порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла (днем на Закарпатье и крайнем юге страны 3-8° тепла)", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 13 декабря без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 0-2° тепла, на Киевщине от 1° мороза до 3° тепла.

Согласно прогнозу, в Украине на выходные иногда небольшой (на юге, 15 декабря и в восточных, и Сумской областях умеренный) дождь, в западных, 14 декабря и в северных, центральных и восточных областях кое-где с мокрым снегом. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, в южной части и центральных областях на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​2-7° тепла, в южной части страны ночью 1-6°, днем ​​7-12° тепла.

На Киевщине ночью 14 декабря небольшой дождь и мокрый снег, в остальное время небольшой дождь (днем 15 декабря местами). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​2-7° тепла.

Синоптики 16-17 декабря в Украине осадков не прогнозируют, лишь ночью в понедельник в восточных областях небольшой дождь. Температура ночью 0-6° тепла, днем ​​3-9° тепла, в южных и западных областях кое-где 10-13°.

В столичном регионе 16-17 декабря без осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8° тепла.

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