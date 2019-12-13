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Зеленский пообещал, что объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой"
13.12.2019 12:16
Инвесторы ЖК корпорации "Укрбуд" ранее обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию .

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд" будет решена и эти объекты достроит компания "Киевгорстрой".

Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером, передает Интерфакс-Украина.

"Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. На сегодня, на вечер (12 декабря. – Ред.) этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет достроена, и на себя взял обязательства "Киевгорстрой", - сказал Президент.

Как сообщалось, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.

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