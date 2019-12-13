Законопроект поддержали 267 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Как говорится в пояснительной записке, целью данного закона является "уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций за нарушение норм трудового законодательства Украины и остановки процесса ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине в связи с применением сокрушительных по своему размеру штрафных санкций".

Так, допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленного на предприятии, и выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов будет караться штрафом в десятикратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, а к юридическим лицам и физическим лицам - предпринимателям, которые используют наемный труд, и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.

В случае повторного совершения нарушения в течение 2 лет со дня его выявления выводится штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы.

Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда будет тянуть штраф в двукратном размере минимальной заработной платы.

Несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», - в четырехкратном размере минимальной заработной платы.

Нарушение других требований законодательства о труде влечет за собой штраф в размере минимальной заработной платы за каждое такое нарушение.

Согласно тексту закона, в случае уплаты юридическим или физическим лицом - предпринимателем, использующим наемный труд, 50% размера штрафа в течение десяти банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа за нарушение требований законодательства о труде, такое постановление считается выполненным.

В случае выполнения предписания центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и устранения выявленных нарушений, в определенные предписанием сроки меры по привлечению к ответственности не применяются.

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