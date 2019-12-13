В Москве на Варшавском шоссе загорелся склад с тканями. Площадь пожара составляет около 3 тысяч кв м. К тушению привлечены два вертолета.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В очаге возгорания происходят хлопки. По версии экстренных служб, начали разрываться газовые баллоны. В некоторых местах обрушилась кровля здания.

Известно, что во время тушения пострадал пожарный. Он получил легкие травмы.

Людей успели эвакуировать из здания.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира