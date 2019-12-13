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|Платим больше, зарабатывая меньше: Жизнь в Киеве дороже, чем в Тбилиси
|13.12.2019 14:24
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Стоимость потребительской корзины в Киеве на 40% выше, чем такого же набора продуктов и услуг в Тбилиси.
Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Стоит отметить, что жители Грузии в среднем зарабатывают больше, чем украинцы.
“В стоимость потребительской корзины входят расходы на товары и услуги для семьи из 4-х человек – аренда, коммунальные услуги, проезд, питание, покупка одежды, детский сад, 1 связка сигарет в день на семью и многое другое“, – написал Компаниец.