Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны США, разместив также видео с испытательным пуском ракеты.

"12 декабря 2019 года в 8:30 по тихоокеанскому времени американские ВВС в партнерстве с Управлением стратегических возможностей провели летное испытание прототипа условно наземной баллистической ракеты, сконфигурированной под обычные вооружения, с базы ВВС Ванденберг, штат Калифорния", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что ракета преодолела примерно 500 км в воздухе и завершила полёт в открытом океане. Других данных о ракете не сообщается.

"Собранные во время этого испытания данные и результаты будут представлены в докладе Министерству обороны о развитии будущих возможностей ракет средней дальности", - отметили в оборонном ведомстве США.

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