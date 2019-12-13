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США успешно испытали новую баллистическую ракету средней дальности
13.12.2019 15:19
Военно-воздушные силы США провели успешное испытание баллистической ракеты наземного базирования, оборудованной под доставку обычных видов вооружения на дальности среднего диапазона.

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Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны США, разместив также видео с испытательным пуском ракеты.

"12 декабря 2019 года в 8:30 по тихоокеанскому времени американские ВВС в партнерстве с Управлением стратегических возможностей провели летное испытание прототипа условно наземной баллистической ракеты, сконфигурированной под обычные вооружения, с базы ВВС Ванденберг, штат Калифорния", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что ракета преодолела примерно 500 км в воздухе и завершила полёт в открытом океане. Других данных о ракете не сообщается.

"Собранные во время этого испытания данные и результаты будут представлены в докладе Министерству обороны о развитии будущих возможностей ракет средней дальности", - отметили в оборонном ведомстве США.

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