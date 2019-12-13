Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года в среднем по Украине гречневая крупа подорожала на 63,8% — до 27,24 грн. Также за указанный период подорожали: пшено — на 18,0% (до 27,29 грн за кг), ячневая крупа — на 0,4% (до 11,59 грн за кг),

В то же время, несколько потеряли в цене рис и манная крупа. Так, последняя с ноября 2018 года подешевела на 0,3% (до 13,76 грн за кг в ноябре 2019 года), рис — на 3,7% до 23,22 грн за кг.

Цена хлеба пшеничного из муки высшего сорта в ноябре 2019 года в среднем по стране составляла 23,77 грн за 1 кг, на 10,6% больше, чем годом ранее; хлеба пшеничного первого сорта — 19,55 грн за 1 кг (на 13,5% больше); хлеба ржаного и ржано-пшеничного — 20,69 грн за 1 кг (на 15,1% больше); батона — 13,82 грн за 0,5 кг (на 11,8% больше).

Мука пшеничная с ноября 2018 года прибавила в цене лишь 0,4% и в ноябре 2019 года в среднем по Украине продавалось по 11,28 грн за кг.

Также, согласно данным Госстата, за указанный период на 7,1% подорожали макаронные изделия из мягких сортов пшеницы: в ноябре 2019 года средняя цена на них составляла 18,14 грн за кг.

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