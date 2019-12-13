Справа Шеремета: як суд розглядав справу Юлії Кузьменко та Яни Дугарь RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Среди бакалейных товаров в Украине больше только подорожала гречка - Госстат • “Газопровод тоже у нас”: У Лаврова ответили на шутку Зеленского о газе • США успешно испытали новую баллистическую ракету средней дальности • Бородянский открыл выставку истории возвращения украинских культурных ценностей • Платим больше, зарабатывая меньше: Жизнь в Киеве дороже, чем в Тбилиси • В Москве горят склады, пожар тушат вертолетами • Зеленский об отмене показа Слуги народа в РФ: Я был очень удивленвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: суд, убийство, волонтеры, Шеремет, Кузьменко, Дугарь. Справа Шеремета: як суд розглядав справу Юлії Кузьменко та Яни Дугарь 152суд, убийство, волонтеры, Шеремет, Кузьменко, Дугарь. Сьогодні, 13 грудня, Печерський районний суд міста Києва розглядав справу волонтерок Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк заявив самовідвід у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Сьогодні на засіданні він обирав запобіжний захід одній із підозрюваних — військовому медику і волонтеру Юлії Кузьменко, яка за версією слідства заклала бомбу під авто журналіста.

Про відвід судді просив і адвокат Кузьменко Влад Добош. Він заявив, що саме Вовк давав дозвіл на обшук автомобіля Кузьменко та її затримання, а тому він може бути упередженим у розгляді справи. Клопотання адвоката розглядатиме інший суддя, після стане відомо, хто обиратиме міру.

Добош на засіданні також заявив, що його підзахисну готові взяти на поруки 13 осіб, серед яких депутати від «Євросолідарності» Яна Зінкевич, екснардеп від «Самопоміч» Наталя Веселова та колишній депутат Радикальної партії Оксана Корчинська.

Також суд відправив під цілодобовий домашній арешт військового медика Яну Дугарь. Її зобов’язали до 8 лютого 2020 року не залишати місце проживання, прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, здати документи для виїзду за кордон. Дугарь заперечує свою причетність до вбивства Шеремета.

Адвокати надали суду військовий квиток з відмітками про перебування і проходження служби Яни Дугарь, її позитивні характеристики з військових частин та заяви про готовність взяти її на поруки від одного депутата поточного скликання та двох – попереднього.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року. Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків. Фоторепортажи Популярные теги концерты, оккупация, #Євромайдан, фотографы, Майдан, знаменитости, традиции, история, ВСУ, Саакашвили, цирк, транспорт, депутаты, фотоподборки, футбол, аннексия Крыма, заводы, Львов, столкновения, мир, технологии, выборы, досуг, портрет, уикенд, праздники, США, женщины, общество, катастрофы, Карпаты, Россия, беспорядки, АТО, военная техника, стихийные бедствия, церковь, дети, путешествия, фестивали, корабли, спорт, митинги, Путин, Львів, люди, фотопроект, джаз, фотография, зима, политика, соревнования, живопись, тест-драйв, кошки, Одесса, милиция, культура, дизайн, архитектура, город, Верховная Рада, солдат, Порошенко, пейзажи, животные, вера, ЗСУ, Динамо, война, Сергей Смоленцев, марш, музыка, экология, ВМС, протесты, автомобили, юмор, самолеты, Александр Зубко, туризм, учения, НАТО, суд, парады, фотоконкурсы, природа, Нацгвардия, Дмитрий Дятлов, мода, выставки, Шахтер, политики, акции, Донбасс, Киев, полиция, авиация, бизнес, искусство Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис концерты, оккупация, #Євромайдан, фотографы, Майдан, знаменитости, традиции, история, ВСУ, Саакашвили, цирк, транспорт, депутаты, фотоподборки, футбол, аннексия Крыма, заводы, Львов, столкновения, мир, технологии, выборы, досуг, портрет, уикенд, праздники, США, женщины, общество, катастрофы, Карпаты, Россия, беспорядки, АТО, военная техника, стихийные бедствия, церковь, дети, путешествия, фестивали, корабли, спорт, митинги, Путин, Львів, люди, фотопроект, джаз, фотография, зима, политика, соревнования, живопись, тест-драйв, кошки, Одесса, милиция, культура, дизайн, архитектура, город, Верховная Рада, солдат, Порошенко, пейзажи, животные, вера, ЗСУ, Динамо, война, Сергей Смоленцев, марш, музыка, экология, ВМС, протесты, автомобили, юмор, самолеты, Александр Зубко, туризм, учения, НАТО, суд, парады, фотоконкурсы, природа, Нацгвардия, Дмитрий Дятлов, мода, выставки, Шахтер, политики, акции, Донбасс, Киев, полиция, авиация, бизнес, искусствоВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи depo.ua Київ, Україна 13.12.2019



новости украины дугарь кузьменко шеремета суд юлії Теги: экономика