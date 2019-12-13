Это подчеркивает Православная церковь Украины на своей странице в Facebook.

"В результате своего несовершенства, слабости духа и маловерия человек склонен возлагать надежду на то вымышленное, верить в различные предрассудки, которые вредят нашей духовной жизни, познанию Бога и истинной веры. Одним из таких предрассудков является вера в то, что красная нить на запястье, завязанная особым образом, якобы предохраняет от зла, сглаза, болезней или других напастей ", - говорится в заметке.

Как отмечается, традиция завязывания красной нити на руке берет свое начало от установок отдельных толкователей мистически-философского учения каббалы, а также верований некоторых индусов. Такую нить родители или жрецы вязали в знак посвящения детей Ваалу (известному в древности финикийскому и западносемитскому ложному божеству-демону).

Но для настоящих верующих лучшим защитником есть Господь и вера, отмечают в ПЦУ. А нательный крест, который надевает на человека священник при крещении, является не только символом веры христианина, искупления и спасения, но и знаком Божьей защиты и благодати, сопровождает верующего в течение всей его жизни.

"Поэтому не через талисманы и амулеты не понятного для нас смысла и происхождения, а благодаря истинной вере в Бога и Его благодатной помощи есьб защита от зла ​​и укрепления сил для того, чтобы творить добро", - отметили в ПЦУ.

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