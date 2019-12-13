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13.12.2019
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Метки: общество, Полесье, село, рынок земли.
13 декабря
Понад 4000 сіл в Україні на межі зникнення. Це тисячі гектарів невитребуваних паїв чи земель, які нікому не належать і почасти вже заростають лісами. Чи може змінити ситуацію земельна реформа? Репортаж з Полісся.