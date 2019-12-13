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|В какой валюте украинцы хранят свои сбережения
|13.12.2019 18:22
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Валютой, пользующейся наибольшим доверием у граждан Украины, по-прежнему остается американский доллар.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного с 25 октября по 5 ноября 2019 года компанией Research & Branding Group.
Украинцы хранят свои сбережения в:
- долларах – 37%;
- евро – 21%;
- гривне – 12%.
За год доллар немного утратил доверие жителей Украины, а доверие к евро, наоборот, возросло. При этом, по данным соцопроса, с ноября 2018 года отношение украинцев к гривне не изменилось.
Более 30% опрошенных украинцев считают, что нынешний курс национальной валюты по отношению к доллару и евро занижен. Мнения граждан распределились так:
- курс соответствует валютному рынку – 23%;
- существенно занижен – 16%;
- немного занижен – 17%;
- немного завышен – 9%;
- значительно завышен – 5%;
- затруднились ответить – 29%.