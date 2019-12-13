Валютой, пользующейся наибольшим доверием у граждан Украины, по-прежнему остается американский доллар.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного с 25 октября по 5 ноября 2019 года компанией Research & Branding Group.

Украинцы хранят свои сбережения в:

- долларах – 37%;

- евро – 21%;

- гривне – 12%.



16% опрошенных заявили, что не доверяют вообще ни одной валюте, 13% с ответом не определись.

За год доллар немного утратил доверие жителей Украины, а доверие к евро, наоборот, возросло. При этом, по данным соцопроса, с ноября 2018 года отношение украинцев к гривне не изменилось.

Более 30% опрошенных украинцев считают, что нынешний курс национальной валюты по отношению к доллару и евро занижен. Мнения граждан распределились так:

- курс соответствует валютному рынку – 23%;

- существенно занижен – 16%;

- немного занижен – 17%;

- немного завышен – 9%;

- значительно завышен – 5%;

- затруднились ответить – 29%.



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