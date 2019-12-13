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|В России отреагировали на испытание новой ракеты в США
|13.12.2019 19:18
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Испытание баллистической ракеты наземного базирования, которое США провели в четверг, свидетельствует о срыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе Вашингтона. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 13 декабря.
"То, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли часто. Это (испытание ракеты – ред.) – лишь красноречиво подтверждает то, что договор действительно был сломан по инициативе США", – заявил Песков.
При этом он отметил, что не может комментировать характеристики ракеты с технической точки зрения. Накануне стало известно, что в США прошли испытания новой баллистической ракеты наземного базирования. Она стартовала с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорнияи упала в Тихом океане, пролетев более 500 км. Как уточнил глава Пентагона Марк Эспер, ракета была разработана менее чем за девять месяцев.
Напомним, в феврале этого года США приостановили свое участие в ДРСМД и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Москва ответила на действия Вашингтона зеркально.
В августе Вашингтон официально покинул договор, обвинив Москву в нарушении соглашения и разработке запрещенного типа ракет.