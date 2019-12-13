Publishing Photography Competition 2019: лучшие научные фото года RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В России отреагировали на испытание новой ракеты в США • В какой валюте украинцы хранят свои сбережения • В ПЦУ подсказали, что действует сильнее красной нити на руке • Среди бакалейных товаров в Украине больше только подорожала гречка - Госстат • “Газопровод тоже у нас”: У Лаврова ответили на шутку Зеленского о газе • США успешно испытали новую баллистическую ракету средней дальности • Бородянский открыл выставку истории возвращения украинских культурных ценностейвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: природа, животные, наука, фотоконкурсы. Publishing Photography Competition 2019: лучшие научные фото года 150природа, животные, наука, фотоконкурсы. Абсолютным победителем конкурса Publishing Photography Competition 2019 от ведущего научного общества Великобритании стала работа Алекса Лабуды — «Квантовые капли» (см. заглавное фото). На нем изображены три постоянно подпрыгивающие капли силиконового масла, поведение которых иллюстрирует ключевую теорию квантовой физики. Фото Алекса Лабуды стало лучшим в категории Micro-Imaging. Также на конкурсе были представлены работы, относящиеся к науке об окружающей среде, климатологии, поведению животных и астрономии. Рыба-клоун выглядывает из анемона: победитель в категории «Environmental Science» Фоторепортажи Популярные теги пейзажи, Киев, политики, США, аннексия Крыма, путешествия, Порошенко, тест-драйв, Верховная Рада, фотография, Львів, милиция, авиация, бизнес, #Євромайдан, фотоконкурсы, Динамо, животные, ЗСУ, фотографы, суд, Львов, заводы, живопись, юмор, фотопроект, культура, мода, Дмитрий Дятлов, Россия, архитектура, самолеты, знаменитости, столкновения, фестивали, футбол, Одесса, военная техника, концерты, ВСУ, акции, мир, стихийные бедствия, АТО, вера, дети, марш, Нацгвардия, оккупация, кошки, технологии, автомобили, джаз, протесты, женщины, катастрофы, общество, Александр Зубко, экология, выставки, учения, депутаты, музыка, война, соревнования, солдат, Карпаты, транспорт, Путин, цирк, Сергей Смоленцев, парады, уикенд, спорт, политика, природа, митинги, НАТО, туризм, полиция, ВМС, корабли, Саакашвили, искусство, Майдан, дизайн, история, Донбасс, фотоподборки, зима, выборы, праздники, традиции, беспорядки, досуг, церковь, город, Шахтер, люди, портрет Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец пейзажи, Киев, политики, США, аннексия Крыма, путешествия, Порошенко, тест-драйв, Верховная Рада, фотография, Львів, милиция, авиация, бизнес, #Євромайдан, фотоконкурсы, Динамо, животные, ЗСУ, фотографы, суд, Львов, заводы, живопись, юмор, фотопроект, культура, мода, Дмитрий Дятлов, Россия, архитектура, самолеты, знаменитости, столкновения, фестивали, футбол, Одесса, военная техника, концерты, ВСУ, акции, мир, стихийные бедствия, АТО, вера, дети, марш, Нацгвардия, оккупация, кошки, технологии, автомобили, джаз, протесты, женщины, катастрофы, общество, Александр Зубко, экология, выставки, учения, депутаты, музыка, война, соревнования, солдат, Карпаты, транспорт, Путин, цирк, Сергей Смоленцев, парады, уикенд, спорт, политика, природа, митинги, НАТО, туризм, полиция, ВМС, корабли, Саакашвили, искусство, Майдан, дизайн, история, Донбасс, фотоподборки, зима, выборы, праздники, традиции, беспорядки, досуг, церковь, город, Шахтер, люди, портретЛеонид Швец Марсианка Санна, или Как по-украински будет «ответственность»? Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Рыба-клоун выглядывает из анемона: победитель в категории «Environmental Science» vokrugsveta.ua планета Земля 13.12.2019



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