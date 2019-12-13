Чем же угощают гостей, какие традиционные блюда обязательно подаются в этот праздник во всем мире?

Англия

Любители традиций, англичане обязательно готовят к новогоднему столу плумпудинг, состоящий из сала, хлебных крошек, муки, изюма, яиц и пряностей. Подают пудинг политый ромом, который поджигают для зрелищности. Также традиционно подают фаршированную индейку с овощами под соусом из крыжовника.

Франция

Во Франции на новогодний стол традиционно подают жареные каштаны, устрицы, бутерброды с гусиным паштетом, нарезку разных сыров и, непременно, французские вина.

Израиль

В Израиле Новый год отмечается осенью. Праздничный стол накрывается исключительно сладкими блюдами, чтобы подсластить следующий год. Это мед, финики, гранаты и яблоки. Халу – праздничную сдобу — обмакивают в мед. Также на праздничный стол подают варёную рыбу, печёные яблоки, капусту и свеклу.

Америка

В США также традиционно подают индейку, которую готовят особенным способом. Ее начиняют всеми продуктами, которые есть в холодильнике – сыр, чеснок, чернослив, яблоки, капуста, фасоль, грибы, пряности.

Австрия, Венгрия

В этих странах птицу в новогоднюю ночь не едят. Считается, что это суеверие пророчит «улетевшую удачу». Тем не менее, новогодний стол австрийцев и венгерцев очень щедрый и разный. Шницель, штрудель, рыбный салат, маковые бейглы – лишь немногие традиционные блюда этой части мира.

Польша

В Польше на новогоднем столе должно быть 12 блюд, и все не мясные. Грибной суп, борщ, каша ячменная с черносливом, клецки с маслом, шоколадный торт, рыба, которая считается символом благополучия.

Германия

Немцы не представляют зимних праздников без традиционно поданной сельди, которая сулит удачу и счастье в следующем году. Также на новогоднем столе присутствует тушеная квашеная капуста с сосисками, свиная вареная рулька и много видов немецких колбасных изделий. На десерт подают яблоки и орехи, как символ познания добра и зла, трудностей жизни, которые следует преодолеть.

Испания, Португалия, Куба

Во этих странах символом изобилия и счастья считается виноградная розга. Поэтому жители этих стран в полночь съедают двенадцать виноградин. С каждой виноградиной загадывают желание. В остальном стол не отличается от любого праздничного, характерного для национальной кухни этих мест.

Япония

В японских новогодних блюдах много каштанов эта нация верит, что они приносят успех. При этом каштаны можно встретить как в гарнирах, так и в десертах. Также на праздничном столе присутствуют морская капуста, горох, бобы, икра сельди, длинная лапша – символ долгожительства, вареная рыба.

Чехия и Словакия

Обязательное украшение новогоднего стола этих стран — слоеный рулет с яблоками штрудель. Он подается с мороженым, сливками или вареньем. В остальном блюда в эту ночь тут самые простые – супы, рыба, перловая каша.

Италия

В Италии Новый год принято отмечать на улице, следовательно стол в эту ночь – не главное в этой стране. Традиционно итальянцы готовят свиную колбасу котекино с гарниром из чечевицы — символа долголетия, здоровья и благополучия.

Мексика

Мексиканцы любят пряные и острые блюда, следовательно их новогоднее застолье не обходится без ромеритоса (из картофеля и креветок), фаршированной индейки, кукурузы, бобов и сладкой выпечки.

Нидерланды

Главное новогоднее блюдо для голландцев — пончики, жаренные во фритюре с сахарной пудрой. Все основные блюда в эту ночь содержат соленые бобы — еще одна национальная голландская еда.

Дания, Швеция

Эти страны объединяет традиция подавать в новогоднюю ночь треску – символ счастья и богатства. Шведы готовят лютефикс – рыбное блюдо из сушеной трески. Датчане также запекают гуся с сухофруктами или свинину с картошкой и красной капустой. На десерт подают грютце — рисовую кашу с густым сладким ягодным киселем и жареным миндалем.

Вьетнам

Во Вьетнаме Новый год празднуется по лунному календарю, а потому даты его плавают из января в февраль. Праздничные блюда тут традиционно готовят из риса и мяса – свинина в кокосовом молоке или пирог бань чунг.

Румыния, Австралия, Болгария

В этих странах есть уникальная традиция – подавать на новогодний стол пирог, в котором припрятана монета. Орешек или перчинка. Кому попадется символ, тот в новом году найдет свое семейное счастье.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира