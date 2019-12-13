Об этом сообщил замглавы фракции СН Александр Корниенко, говорится на YouTube-канале журналиста Андрея Павловского.

"В КВЦ "Парковый". Точно несколько сотен тысяч гривен. Я думаю, что до миллиона. Партия будет платить, конечно", - заявил Корниенко.

Сообщается, что праздник пройдет 20 декабря. По словам Корниенко, мероприятие пройдет за счет спонсоров.

"Партия политическая по закону может иметь финансирование. Счет есть расчетный, по закону есть механизм, при помощи которого физические и юридические лица могут предоставить партии поддержку. Эти деньги наша партия тратила на избирательную кампанию, партия за них осуществляет текущую деятельность", - добавил нардеп.

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