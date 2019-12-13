Совершенно удивительная история о том, как обычная фотография может изменить жизнь. Пенсионера, который искал работу портного, сфотографировала случайная прохожая. Девушка разместила фото в соцсетях и вот уже дедушка кроит костюмы и даже читает лекции. Потому что оказалось, что он не просто портной...

С табличкой «шью мужские костюмы» дедушку сфотографировали... в переходе. Фотография портного быстро распространилась по соцсетям. Неравнодушные пользователи обеспокоились тем, чтобы найти клиентов. И они нашлись, там же, в сети.

Владелицы ателье Ксения и Виктория постоянно в поисках специалистов из-за большого количества заказов. Именно эти девушки трудоустроили мужчину действительно с улицы. И не прогадали.

«Александр Федорович – это кладезь информации, знаний и навыков. Тех, которые, к сожалению, сейчас не многим доступны», – отмечает Ксения Шамлай, директор ателье.

Александр Поремский оказался портным мужских костюмов со стажем в целых 50 лет. Он работал в швейном цехе Михаила Воронина!

«Мужской костюм – это самая сложная штука, которая может быть вообще! И если идти за классическим костюмом, то нужно вот прямо к мастерам, которые этим занимаются», – утверждает дизайнер Виктор Анисимов.

Но что случилось? Почему опытный портной вынужден стоять с объявлением у метро? Говорит, из-за возраста. Сколько не искал работу по объявлению – пенсионеру постоянно отказывали.

«Я стою со своей рекламой, а тут девчушка. Я думал она пошутила – давайте я вас... Как бы мне найти ее сейчас, чтоб отблагодарить. А потом позвонила Ксения, и пригласила сотрудничать, помогать. У меня колоссальный опыт. А кому передать? Дочери не получится – она медик», – взволнованно рассказывает свою историю герой в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Теперь он читает лекции девушкам в ателье, но уже вскоре будет учить студентам Киевского университета технологии и дизайна.

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