Государственная служба статистики рассказала, как отличить переписчиков от мошенников. Вторая волна пробной переписи населения состоится в Украине от 14 до 23 декабря. Переписчики будут приходить в дома жителей столицы и Киевской области, сообщили в Государственной службе статистики. На их странице в Facebook опубликовали видео, в котором рассказывают, как будет происходить процедура. К визиту работников на дверях подъезда должны вывесить объявления. Информационные листовки положат и в почтовые ящики. Объясняют в ролике и как отличить переписчиков. У них должно быть удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом переписи на груди и спине. В службе статистики отмечают, персональные данные, полученные во время переписи, разглашать не имеют права и будут использовать только в статистических целях – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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