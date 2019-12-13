Кабинет министров подписал с производителями табачных изделий меморандум о намерениях для обеспечения стабильности на рынке табачных изделий.

Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Меморандум о намерениях для обеспечения стабильности на рынке табачных изделий и поддержания конкурентной среды для всех участников“ подписали от правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и крупнейшие производители табачных изделий, работающих на территории Украины“, – говорится в сообщении.

Среди компаний-подписантов: British American Tobaco, Imperial Tobaco Ukraine, Japan Tobaco International, Philip Morris.

“Подписание сегодняшнего меморандума – важный шаг для развития честной конкуренции на рынке. Ожидаем, что благодаря подписанному документу мы создадим равные правила игры на рынке, будем противиться незаконной торговле и уклонения от уплаты налогов“, – отметил министр экономики Тимофей Милованов.

В меморандуме, в частности, говорится о намерениях обсуждения изменений в методологии администрирования 5% налога с розничных продаж табачных изделий, разработки предложений относительно лицензионных условий для осуществления оптовой торговли табачными изделиями, внедрение системы отслеживания перемещения табачных изделий.

В ближайшее время вместе с представителями табачной индустрии будет создана рабочая группа для выработки инструментов реализации положений меморандума. При этом представители табачной промышленности отметили бесспорный позитив от подписания меморандума.

Так, по словам топ-менеджеров индустрии, первые достижения от стратегической и конструктивной позиции сторон, можно будет наблюдать уже через год. Речь идет об увеличении поступлений в бюджет и прогнозируемое развитие табачной отрасли.

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