Деловые Сводки
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|НАК: По газу есть предварительные договоренности
|13.12.2019 22:59
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Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко после газовых переговоров, которые прошли в пятницу, 13 декабря в Вене, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что во встрече также принимал участие глава Газпрома Алексей Миллера.
"Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику", - сказал Витренко.
"Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет", - уточнил он, отвечая на вопрос, есть ли договоренность о подписании контракта по транзиту газа.