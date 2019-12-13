Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко после газовых переговоров, которые прошли в пятницу, 13 декабря в Вене, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во встрече также принимал участие глава Газпрома Алексей Миллера.

"Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику", - сказал Витренко.

"Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет", - уточнил он, отвечая на вопрос, есть ли договоренность о подписании контракта по транзиту газа.

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