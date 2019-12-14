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В Львове 2020-й объявили годом культуры
14.12.2019 08:50
2020 станет Годом культуры во Львове. Депутаты горсовета утвердили программу «Львов 2020: Фокус на культуру».

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

«Следующий год во Львове будет с фокусом на культуру. Речь идет о всех ключевых сферах жизни - от наследства, искусства, образования - до ремонта дорог и социальной сферы", - отметил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

А по его словам, на отрасль культуры из городского бюджета в 2020 году дополнительно выделят 116 миллионов гривень.

Программа «Львов 2020: Фокус на культуру» имеет целью определить приоритетные направления развития культуры в 2020 году как идеологии города в следующих областях: наследство, урбанистика, туризм, образование, архитектура, информационные технологии. Программа предусматривает учреждение и реализацию новых проектов, знаковых событий, исследования.

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