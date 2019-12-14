Как сообщает Укринформ, ожидается, что заседание при участии только епископата УПЦ начнется в 9:30 в Национальном заповеднике "София Киевская".

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор украинских православных церквей. Был принят Устав единой поместной церкви и избран ее предстоятель - Блаженнейший митрополит киевский и всея Украины Епифаний.

В октябре 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украине, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украине является Константинополь.

6 января 2019 года в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил Епифанию Томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.

По состоянию на октябрь Православная церковь Украины насчитывала семь тысяч приходов, 47 епархий и 77 монастырей.

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