Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"14 декабря в Украине облачно. В южных, центральных и восточных областях, днем ​​также и на Черниговщине, Сумщине, Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь, кое-где (кроме юга) с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла, на Закарпатье до 8°, в южной части ночью 2-7° тепла, днем ​​7-12°", - говорится в сообщении.

В Киеве 14 декабря облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​2-4° тепла.

В Киевской области также облачно, но без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-5° тепла.

15 декабря в Украине иногда дождь, в Карпатах снег, днем в западной части без осадков.

16 декабря без осадков, только ночью на востоке страны и севере Левобережья кое-где небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, 15 декабря в западных областях кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-4° тепла, днем ​​2-7° тепла, в южной части страны ночью 1-6°, днем ​​7-12° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем ​​0-3° тепла.

В Киеве и столичном регионе 15-16 декабря облачно с прояснениями. 15 декабря временами дождь; 16 декабря без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 0-4° тепла, днем 2-7° тепла.

17 - 18 декабря в Украине без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 5° тепла, днем 4-10° тепла, в западных областях кое-где 11-14°.

В Киеве и Киевской области 17-18 декабря без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.

В ближайшие 6-10 суток без существенных осадков. Температура 19 декабря ночью от 1° мороза до 5° тепла, днем ​​3-9° тепла, на западе до 12°; 20-23 декабря ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем ​​0-6° тепла, на западе страны до 9°.

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