Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"В январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ВСО), составит 5 500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", - говорится в сообщении.

Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую Нафтогаз предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, отметили в пресс-службе.

Потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании.

При этом потребители, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 года до конца сезона, не должны никуда обращаться либо вносить предоплату - для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантированная цена, напомнили в Нафтогазе.

"В январе они (цены - ред.) выстроились на одном уровне, но какая ситуация будет в феврале - трудно предсказать. Мы предлагаем людям застраховаться от риска резкого роста цены, воспользовавшись гарантированной цене. Она позволяет сделать расходы на газ до конца отопительного сезона более предсказуемыми", - прокомментировал руководитель дивизиона "Интегрированный газ" Андрей Фаворов.

Оба механизма - ежемесячной и гарантированной цены - отвечают требованиям МВФ. Согласно международным обязательствам, с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ВСО. Это означает, что оптовая цена для бытовых потребителей должна соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей.

Как сообщал Укринформ, Нафтогаз предложит льготным потребителям в 2020 году не только цену газа на месяц, но и возможность покупать газ по гарантированной цене на квартал. С 1 января и до конца отопительного сезона такая цена (без НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов) определена на уровне 5,5 грн за кубометр, при этом розничная цена составит 7,2-7,8 ​​грн за кубометр.

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