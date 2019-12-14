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Впервые за 30 лет: Киевсовет расширит границы города
14.12.2019 13:09
С 1989 года депутаты не могли расширить столицу, потому что потеряли документы.  

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Киевский городской совет планирует расширить границы Киева на 27,7 квадратных километров. Соответствующий проект землеустройства утвердили депутаты, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Там отметили, что с 1989 пределы Киева не могли изменить, потому что в горсовете не было необходимых документов. Только в сентябре 2019 их удалось найти, следовательно чиновники смогли разработать новый проект.

Теперь территорию Киева хотят увеличить, получив 2771 га земель от области. В то же время город передаст Киевщине 55,4 га.

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