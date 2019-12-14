14 декабря в Украине будет облачно, вероятны осадки в виде кратковременных дождей. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны облачно. На протяжении дня вероятны осадки в виде дождя. Воздух прогреется в пределах +3…+7 градусов по Цельсию. На востоке Украины также осадки в виде дождя. Местами ожидается мокрый снег. На улице +3…+6 градусов по Цельсию.

Южным регионам обещают хмурый день и осадки в виде кратковременного дождя. На термометре +7…+11 градусов по Цельсию.

В северной части страны 14 декабря будет облачно, кое-где передают мокрый снег с дождем. Днем воздух прогреется в пределах +3…+5 градусов. В Центральной Украине ожидается дождливый, но относительно теплый день. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +6 градусов по Цельсию. В Киеве облачно. На улице +2…+4, ночью - до -1.

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