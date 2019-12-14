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Епифаний: УПЦ КП и УАПЦ окончательно ликвидированы
14.12.2019 14:22
На Архиерейский собор Православной церкви Украины собрался весь епископат во главе с митрополитом Епифанием.  

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В Софии Киевской проходит Архиерейский собор Православной церкви Украины, посвященный годовщине создания новой церкви. На нем было объявлено о юридической ликвидации таких структур, как Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь УАПЦ. Об этом сообщил замглавы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря на своей странице в Facebook в субботу, 14 декабря.

По словам Зори, сейчас в Митрополичьих палатах священный Софии проходит Архиерейский собор Православной церкви Украины. В соборе принимает участие весь епископат ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием.

"На заседании Архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций Киевская Патриархия УПЦ КП и Патриархия УАПЦ", – написал Зоря.

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