Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"Знаете, где у нас самый низкий уровень преступности по стране? В Мариуполе, в прифронтовом городе, потому что там в 2015 году (город – ред.) оборудовали специальной суперсистемой мониторинга, и все это знают", - отметил глава МВД.

Как сообщалось, Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом".

Инициированный Президентом законопроект, в частности, предусматривает уголовную ответственность за присутствие лица в статусе "вора в законе".

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