Об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ заявил предстоятель Епифаний, передает РБК-Украина.

Предстоятель ПЦУ отметил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова.

"Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы будем и далее вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к смене календаря, мы проведем календарную реформу", - подчеркнул Епифаний.

По его словам, ПЦУ не может ставить такой вопрос на повестку дня, пока "становится на ноги". При этом он добавил, что в восточных регионах нет особых противостояний по поводу реформы церковного календаря.

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