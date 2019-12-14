Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы.

Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательнее и установили обман.

В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда в ТОТ АР Крым, что потом подтвердила и путешественница, - сказано в сообщении.

Российской пропагандистке запретили въезд в Украину сроком на 3 года. Кроме того, Государственная пограничная служба опубликовала скриншоты из социальной сети ВКонтакте, где девушка активно публиковала фотографии из оккупированного Россией Крыма.





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