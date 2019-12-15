Деловые Сводки
|Синоптики обещают на воскресенье до 12° тепла, дождь и сильный туман
|15.12.2019 09:26
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Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.
"На сутки 15 декабря по Украине облачно с прояснениями. Временами дождь, в Карпатах и на севере Левобережья с мокрым снегом, в западной части днем без осадков. В южных и центральных областях ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах кое-где порывы 15-20 м/с ", - говорится в прогнозе.
Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; в южной части страны ночью 2-7 °, днем 7-12 ° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-3 ° тепла.
В Киеве и области в воскресенье ночью и утром иногда дождь. Температура ночью 2-4 ° тепла, днем 5-7°, по области ночью 1-5° тепла, днем 3-8°.
Также Укргидрометцентр предупреждает, что 15 декабря ночью и утром в центральных и южных областях из-за тумана снизится видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
На 16-17 декабря по Украине также прогнозируется облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, лишь ночью 16 декабря в восточных областях небольшой дождь.
Ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге и Прикарпатье кое-где 4-7° тепла; днем 5-10°, в южной части и западных областях кое-где до 14 ° тепла (в Карпатах ночью от 4 ° мороза до 1° тепла, днем 2-7 ° тепла).
По Киеву 16-17 декабря без существенных осадков. Ночью и утром 17 декабря кое-где туман. Температура ночью от 2° мороза до 3 ° тепла, днем 5-10° тепла.
В среду и четверг, 18-19 декабря, в Украине без осадков.
Температура ночью от 5 ° тепла до 1° мороза, днем 5-11° тепла, в западных областях 18 декабря 10-16°.
По Киеву без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла.