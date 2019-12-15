Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"На сутки 15 декабря по Украине облачно с прояснениями. Временами дождь, в Карпатах и ​​на севере Левобережья с мокрым снегом, в западной части днем ​​без осадков. В южных и центральных областях ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах кое-где порывы 15-20 м/с ", - говорится в прогнозе.

Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8°; в южной части страны ночью 2-7 °, днем ​​7-12 ° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем ​​0-3 ° тепла.

В Киеве и области в воскресенье ночью и утром иногда дождь. Температура ночью 2-4 ° тепла, днем ​​5-7°, по области ночью 1-5° тепла, днем ​​3-8°.

Также Укргидрометцентр предупреждает, что 15 декабря ночью и утром в центральных и южных областях из-за тумана снизится видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

На 16-17 декабря по Украине также прогнозируется облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, лишь ночью 16 декабря в восточных областях небольшой дождь.

Ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге и Прикарпатье кое-где 4-7° тепла; днем 5-10°, в южной части и западных областях кое-где до 14 ° тепла (в Карпатах ночью от 4 ° мороза до 1° тепла, днем ​​2-7 ° тепла).

По Киеву 16-17 декабря без существенных осадков. Ночью и утром 17 декабря кое-где туман. Температура ночью от 2° мороза до 3 ° тепла, днем ​​5-10° тепла.

В среду и четверг, 18-19 декабря, в Украине без осадков.

Температура ночью от 5 ° тепла до 1° мороза, днем ​​5-11° тепла, в западных областях 18 декабря 10-16°.

По Киеву без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​5-10° тепла.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира