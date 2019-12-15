Об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ заявил Предстоятель ПЦУ Епифаний, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы в начале своего становления говорили о том, что мы готовы к воплощению определенных реформ, касающихся нашей обрядности. До сих пор мы воплотили в жизнь несколько таких положительных реформ. Это касается непосредственно совершения Божественной литургии, а также мы меняем подход к общению с нашей украинской молодежью, поскольку сейчас молодежь требует особого внимания и опеки нашей украинской церкви", - сказал он.

Епифаний подчеркнул, что сейчас молодежь активно приобщается к православной общественности.

Также Предстоятель ПЦУ отметил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова, но только тогда, когда большинство верующих поддержит это.

"Дата это не догма. Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы и далее будем вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к изменению календаря, тогда мы проведем календарную реформу. А сейчас, поскольку мы только "встаем на ноги" уже как единая церковь, то мы не можем вносить в повестку дня те вопросы, которые не имеют консенсуса", - добавил Епифаний.

Как сообщал Укринформ 14 декабря ПЦУ проводит в Национальном заповеднике "София Киевская" расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

В декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

На Соборе в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года вновь созданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Календарная дата для празднования Рождества Христова 25 декабря была выбрана в IV веке. До того времени церковь два события - Рождество Спасителя и Крещение Господне - праздновала в один день, 6 января, под общим названием Богоявление.

И хотя с конца IV века почти весь христианский мир празднует Рождество Спасителя 25 декабря, после календарной реформы Римского папы Григория XIII, введенной в 1582 году, произошло разделение, которое в нашем обществе не преодолено до сегодняшнего дня: 25 декабря традиционного (юлианского) календаря многими воспринимается как "католическое" или "западное" Рождество, а 7 января нового (григорианского) календаря как "православное" или "традиционное" Рождество.

История календарных реформ в церкви знает и успешные, и драматические примеры, которые следует учитывать, обсуждая этот вопрос в контексте украинской церкви, поскольку в некоторых церквях после введения реформы возникли разделения, иногда не преодоленные до сих пор.

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